Донецк, 4 сентября, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России при поддержке артиллерии поразили пункт управления ВС Украины под Времевкой в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке реактивной и ствольной артиллерии поражены пункт управления ВСУ западнее Времевки», — приводит слова Чехова РИА Новости.

Начальник пресс-центра группировки также добавил, что российские военные также поразили пункты временной дислокации Вооружённых сил Украины в Угледаре, Новомихайловке и Старомайорском.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что ВС России за сутки уничтожили на южнодонецком направлении более 125 человек личного состава ВСУ. Также, по его словам, противник потерял одну боевую бронированную машину и два пикапа.