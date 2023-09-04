Красный Лиман, ДНР, 4 сентября, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Боевые вертолёты Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа разбили украинский опорный пункт на краснолиманском направлении, сообщили 4 сентября в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

Поражение живой силы, боевых бронированных машин и опорного пункта ВСУ осуществлялось управляемыми и неуправляемыми ракетами, пуски которых в том числе производились с кабрирования, отметили в ведомстве.

Лётчики Ка-52 и Ми-35 отработали в зоне боевого применения с целью обхода средств ПВО противника на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, на южном направлении спецоперации экипаж российского ударного вертолета Ми-28 («Ночной охотник») уничтожил отряд пехоты ВСУ при попытке его переброски на новые позиции.

Командир экипажа с позывным Спартак рассказал, как разведка выявила до 60 украинских военных, которые на пикапах пытались передислоцироваться в лесополосу. Перед «Ночным охотником» стояла задача по уничтожению группировки ракетами С-13 с объёмно-детонирующей боевой частью. В результате работы экипажа вертолёта потери противника составили около 50 человек.

Российские соединения успешно нейтрализуют украинские средства ПВО, из-за чего ВКС России доминируют в воздухе, а вертолёты Ка-52 «Аллигатор» наносят точечные удары по бронетехнике противника, отметил 19 августа экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.