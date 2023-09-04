Курган, 4 сентября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Курганский машиностроительный завод за время специальной военной операции троекратно увеличил выпуск боевых машин пехоты (БМП), сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM БМП-3

По его словам завод в связи с началом спецоперации провёл несколько мероприятий, связанных с обеспечением выполнения гособоронзаказа, предполагающего также дополнительные потребности в боевых машинах.

«Их выпуск, а в основном это БМП-3, увеличился в три раза по сравнению с мирным временем. Кроме того, выросли поставки и другого вооружения нашего производства», — сказал Хромов в беседе с РИА Новости.

Курганский завод разработал и серийно производит БМП-3. Машины предназначены как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 км/ч, на воде — до 9,5 км/ч. Без защиты масса БМП-3 составляет 19 тонн. Перевозить машины могут как морские десантные корабли, так и самолёты.

Как сообщало ИА Регнум, «Курганмашзавод» также работает над модернизацией самоходной гаубицы «Пат-С» калибра 152-мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3. Гаубица, оснащённая 120-мм и 152-мм орудием, способна значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений.

В феврале холдинг «Ростеха» «Высокоточные комплексы» поставил Министерству обороны первую в 2023 году партию БМП-3 в рамках гособоронзаказа. Боевые машины пехоты оснащены основным прицелом наводчика-оператора «Содема» и дополнительными броневыми экранами и решетками для усиления защиты.