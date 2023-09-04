Вашингтон, 4 сентября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки намерено получить разрешение на использование замороженных российских активов в качестве финансовой помощи Украине, заявила заместитель американского генерального прокурора Лиза Монако.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа», — рассказала Монако в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос о возможном будущем замороженных активов России.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, что находящиеся в юрисдикции США, Германии, Франции, Италии и Великобритании российские активы останутся заморожены до тех пор, пока российская сторона «не оплатит ущерб, причинённый Украине». Он добавил, что западные союзники продолжат оказывать Украине необходимую поддержку.

США и страны Европейского союза заморозили финансовые активы России после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Согласно данным министерства финансов, на март 2022 года сумма замороженных российских активов составила более 300 миллиардов долларов.