Симферополь, 4 сентября, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал невозможным уход российских войск из Крыма, так как они обеспечивают безопасность полуострова.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым. Россия

«Российская армия никогда не уйдёт из Крыма, так как является гарантом безопасности полуострова. Благодаря российским войскам в Крыму сегодня спокойно, крымчане ведут мирную жизнь, дети идут в школы, взрослое население работает и смотрит в завтрашний день с уверенностью», — рассказал Шеремет в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что Украина, в том числе и президент Владимир Зеленский, стремятся вернуть полуостров по требованиям западных союзников, которые намерены разместить в Крыму свои военные базы.

Как передавало ИА Регнум, ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен на своей странице в социальной сети X заявил, что требование президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым без боя является бредом. Он добавил, что Украине для начала необходимо защитить свою территорию.