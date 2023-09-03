Видное, Московская область, 4 сентября, 2023, 02:18 — ИА Регнум. В Московской области локализовали пожар на складе с краской на Каширском шоссе, сообщили 4 сентября в региональном ГУ МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Отрытое горение ликвидировано», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации МЧС, пожарные локализовали пожар площадью 1,2 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА Регнум, складские помещения по хранению лакокрасочных изделий загорелись 3 сентября около 23:30 мск в городе Видное Московской области. По факту происшествия прокуратура организовала проверку. Причину пожара установят по результатам экспертизы. Информации о пострадавших нет.

21 августа тушили пожар на складе красок в Богородском районе Московской области. Площадь возгорания составила 4,3 тыс. кв. метров. Вертолётами Ка-32 было сброшено 345 тонн воды за 69 раз. Спасатели задействовали более 130 человек и 38 единиц техники.