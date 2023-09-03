Симферополь, 4 сентября, 2023, 02:17 — ИА Регнум. В ночь на понедельник, 4 сентября, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня около 01:00 мск пресечена попытка… совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что беспилотники были уничтожены над акваторией Чёрного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.

Как передавало ИА Регнум, вечером 3 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника на Курчатов. По его словам, в результате атаки зафиксировано возгорание нежилого здания в городе. Старовойт добавил, что пострадавших в результате инцидента не было.