Видное, Московская область, 4 сентября, 2023, 00:44 — ИА Регнум. В городе Видное Московской области загорелись складские помещения по хранению лакокрасочных изделий, сообщили 3 сентября в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Пожар произошёл около 23:30 мск. Предварительная площадь пожара составила 1200 кв. метров.

Видновская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства и причины инцидента, оценит исполнение требований о пожарной безопасности.

Причину возникновения пожара установят по результатам экспертизы, уточнили в прокуратуре.

В МЧС уточнили, что возгорание произошло в складском здании на Каширском шоссе. Данных о пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября в 20:14 мск стало известно о пожаре на складе, который находится на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания достигла 80 кв. метров. В 21:00 пожар локализовали и в 21:17 полностью ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

В ночь с 1 на 2 сентября в нежилом здании городского округа Солнечногорска произошёл пожар. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение в цехе стекловарения на площади 250 кв. метров. Ликвидировали открытое горение в 02:18 мск. К тушению пожара привлекали 21 единицу техники и 63 человека. По предварительной информации, пострадавших нет.