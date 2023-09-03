Кейптаун, 4 сентября, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в ходе обращения к нации заявил об отсутствии каких-либо доказательств перевозки орудия для Российской Федерации на судне Lady R.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирил Рамафоса

«В ходе расследования комиссия не обнаружила никаких доказательств того, что какой-либо груз оружия был погружен для экспорта на судно Lady R», — заявил Рамафоса, добавив, что в ходе расследования были получены показания почти 50 человек, а также изучено более сотни различных документов.

Южноафриканский лидер подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против Южно-Африканской Республики, оказали разрушительное действие на положение страны в мире.

Как передавало ИА Регнум, в мае этого года посол США в Претории Рубен Бригери заявил, что в декабре 2022 года на базе ВМС ЮАР в Саймонстауне на российское судно Lady R якобы погрузили оружие и боеприпасы, которые могли предназначаться военнослужащим ВС России. Позднее глава Минобороны ЮАР Танди Модисе опровергла заявления о возможном нахождении оружия на этом судне.