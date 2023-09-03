Москва, 4 сентября, 2023, 00:27 — ИА Регнум. В День знаний во время открытого урока «Разговор о важном» президент России Владимир Путин пообещал школьнику из Нижнего Новгорода Григорию Васильеву издать сборник его стихов. Об этом рассказали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин на открытом уроке обратился к школьнику с просьбой прочитать одно из его произведений. Прозвучавшее стихотворение о Родине произвело впечатление на президента.

После мероприятия российский лидер немного пообщался с юношей и узнал, много ли у него стихов. Школьник ответил, что написал много стихов. Тогда Путин поинтересовался, издаёт ли молодой человек свои работы. Школьник сказал, что пока нет, в его планах договориться с какой-нибудь организацией по этому поводу.

«Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?» — пообещал посодействовать Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября президент РФ Владимир Путин также на открытом уроке назвал жителей новых регионов талантливыми и энергичными, которые не стоят с протянутой рукой и готовы работать. Он сказал, что федеральные власти настроены на развитие этих регионов. Многие элементарные вещи на этих территориях были «преданы забвению» украинскими властями, и сейчас нужно просто «нагонять», добираться до среднероссийского уровня.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества на тему специальной военной операции и считает это творчество важным для поднятия патриотического духа.