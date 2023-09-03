Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» в матче седьмого тура чемпионата России сезона 2023/24 одержал минимальную победу над «Ростовом». Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 1:2.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Забитыми мячами в составе московской команды отметились Денис Макаров (10’ Даниил Фомин) и Муми Нгамалё (42’ Константин Тюкавин). На 90-й минуте встречи нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв сократил отставание «жёлто-синих» в счёте, срезав мяч в свои ворота.

Составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Терентьев (Комаров, 80’), Вахания, Лангович (Байрамян, 46’), Миронов, Глебов, Щетинин (Прохин, 46’), Ионов (Мохеби, 46’), Тугарев, Комличенко (Голенков, 65’).

«Динамо»: Шунин, Даса, Паршивлюк (Чавес, 46’), Фернандес, Скопинцев, Фомин, Лаксальт, Нгамалё (Гагнидзе, 72’), Макаров (Карраскаль, 59’), Смолов (Грулёв, 72’), Тюкавин (Лесовой, 82’).

«Динамо», одержав четвёртую победу в сезоне и набрав 14 очков, поднялось на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» с семью очками остался на 11-й строчке.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября московский «Спартак» в матче седьмого тура РПЛ потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 0:2. Забитыми мячами в составе «быков» отметились Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. По итогам семи туров «красно-белые» с десятью очками занимают девятую позицию.