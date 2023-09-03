Рим, 3 сентября, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Миланский «Интер» одержал победу над «Фиорентиной» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ФК «Интер» Лаутаро Мартинес

В составе «Интера» дубль оформил нападающий Лаутаро Мартинес, забивший на 23-й и 73-й минутах.

Ещё по голу забили форвард Маркус Тюрам на 23-й минуте и полузащитник Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти на 58-й минуте.

На сегодняшний день «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, на счету команды девять очков. «Фиорентина» идёт на восьмом месте с четырьмя очками.

Как сообщало ИА Регнум, лондонский «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1. Победу «канонирам» принёс гол хавбека Деклана Райса на 96-й минуте матча, который после розыгрыша углового принял мяч и с разворота мощно пробил в ближний угол.