Берлин, 3 сентября, 2023, 22:01 — ИА Регнум. В Германии решили провести эксперимент по сокращению рабочей недели до четырёх дней с сохранением зарплаты, сообщило 3 сентября агентство RND со ссылкой на консалтинговую компанию Intraprenör, которая будет оценивать результаты эксперимента.

Нэнси Сисель/РИА Новости

В исследовании, как ожидается, примут участие более 50 компаний из различных отраслей. Первые результаты этого проекта ожидаются в мае 2024 года, окончательный доклад будет опубликован в октябре того же года.

При этом отмечается, что проект финансируется компаниями-участницами, и государственное финансирование не предусмотрено.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля 2022 года стало известно, что в РФ начался пилотный проект по переводу части сотрудников «Совкомбанка» на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты как при пятидневной рабочей неделе. Эксперимент запустили в бэк-офисе организации, а также в дочерней компании «Совкомбанк Технологии» среди ИТ-специалистов и сотрудников других подразделений, в том числе высшего звена управления.

В мае Минтруд РФ объявил о том, что рассматривает все инициативы, поступающие в адрес ведомства. На тот момент министерство должно было приступить к изучению предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в России. Однако позднее глава ведомства Антон Котяков заявил, что не видит необходимости в законодательном закреплении такой нормы.

В беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко отметил, что введение четырёхдневной рабочей недели без изменения зарплат будет невыгодно для российской экономики. Он отметил, что сейчас реализовать такую идею вряд ли возможно из-за непростой экономической обстановки, и проведение экспериментов представляется неуместным. Однако он согласился, что уменьшение продолжительности рабочего дня имеет право на существование.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы Superjob, в России количество противников введения четырехдневной рабочей недели уменьшилось до самого низкого за четыре года показателя — 28%. При этом 49% поддерживают такое сокращение продолжительности рабочей недели.