Париж, 3 сентября, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Россия существует и будет существовать, и для построения эффективной системы безопасности в Европе нужно учитывать в том числе и её интересы, заявила 3 сентября министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Andre Borges/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна

«Значительная часть (территории России — Прим. ред.) находится в Европе. Нам придётся совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности», — сказала Колонна в интервью Le Monde.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и подконтрольные им западные страны используют выдуманные ими самими «правила», чтобы требовать от всех остальных государств защищать исключительно корыстные интересы стран «золотого миллиарда».

В июле 2023 года Колонны заявила, что Франция намерена усилить военную поддержку Украины. Такое известие сразило бы первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля, он перевернулся бы в гробу, узнав, что его страна поддерживает нацистов оружием, отметила в своём комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также обещал направить Киеву больше военной помощи. Лавров отмечал, что такие военные грузы станут законной целью для России и никак не изменят ход военной спецоперации, а лишь увеличат страдания мирных жителей Украины.