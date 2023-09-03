Москва, 3 сентября, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Матч 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» 3 сентября закончился массовой дракой игроков обеих команд.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Конфликт произошёл после падения защитника ЦСКА Милана Гаича в штрафной площади «Зенита» в самом конце матча. Арбитр встречи Павел Кукуян на последних минутах игры показал футболистам пять жёлтых карточек — две игрокам «Зенита» и три футболистам ЦСКА.

Как сообщало ИА Регнум ранее, матч завершился вничью 1:1. Гол в составе ЦСКА уже на 4-й минуте матча забил Антон Заболотный. Петербуржцы сравняли счёт на 88-й минуте после удара Дугласа Сантоса.

После матчей этого утра «Зенит» в турнирной таблице чемпионата занимает 3-е место с 14 очками, ЦСКА набрал 11 очков и занимает 6-е место. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с казанским «Рубином», ЦСКА на своём поле примет самарские «Крылья Советов».