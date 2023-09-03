Дамаск, 3 сентября, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Артиллерия сирийской армии атаковала позиции бандформирований в провинции Алеппо и Идлиб в ответ на нарушение боевиками режима прекращения огня в северной зоне деэскалации, сообщил 3 сентября телеканал Al Mayadeen.

Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС

Массированные удары были нанесены по командным пунктам, укрепрайонам и тыловым базам противника.

Кроме того, по данным агентства агентство SANA, которое ссылается на заявление Минобороны Сирии, военнослужащие сирийской армии сбили в провинции Идлиб беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные террористическими формированиями, предотвратив тем самым нападение боевиков на гражданские и военные объекты.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона предложила Турции вернуться к договору, разрешающему турецким силам бороться с террористическими силами на территории Сирии.

Соглашение предполагало, что есть террористическая угроза, и для того чтобы её купировать, Анкара будет иметь право по согласованию с Дамаском направлять свои антитеррористические структуры на определенную глубину территории Сирии, напомнил глава МИД РФ.