Курчатов, Курская область, 3 сентября, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Украинский беспилотник совершил атаку на Курчатов Курской области, в одном нежилом здании произошёл пожар, сообщил 3 сентября глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Пострадавших в результате инцидента не было, добавил губернатор. На месте происшествия работают сотрудники силовых структур.

Ранее 3 сентября Старовойт также сообщил, что в приграничных районах Курской области с помощью комплексов РЭБ были обнаружены, а при помощи антидроновых ружей обезврежены два украинских беспилотника. Пострадавших в результате инцидента не было.

Украинский дрон также атаковал Курчатов 1 сентября. Беспилотник незначительно повредил фасад нежилого здания. Первоначально сообщалось, что в атаке участвовали два дрона, но позднее выяснилось, что пролёт того же БПЛА по ошибке приняли за ещё один аппарат.

Ранее 3 сентября украинский беспилотник был сбит над территорией Белгородской области. Кроме того, за минувшие сутки, 2 сентября, ВСУ сбросили с дронов семь боеприпасов на территории того же региона. 2 сентября ВСУ с помощью дронов пытались атаковать также Крымский мост. 3 сентября в Минобороны РФ сообщили об уничтожении на временно оккупированной Киевом части территории ЛНР пункта управления беспилотниками ВСУ.