Вашингтон, 3 сентября, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен раскритиковал требование президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину вернуть Крым без боя.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Я не понимаю бредней этого человека. У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», — написал он в соцсети X.

Издание Responsible Statecraft тем временем написало 3 сентября, что желание главы Украины вернуть Крым уже привело к «ужасным» человеческим жертвам и другим тяжёлым последствиям. Как говорится в материале, украинская армия пока далека от возможности вернуть полуостров и, вероятнее всего, никогда не сможет этого сделать.

Ранее украинский лидер заявлял, что мирные переговоры возможны, если страна вернётся к границам 1991 года с Донбассом и Крымом. Существующие границы он назвал «не нашими».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал появляющиеся на Западе заявления, что ситуация на Украине завершится переговорами, но «сначала» Россию надо победить, шизофренической позицией.