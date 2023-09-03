Лондон, 3 сентября, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press Деклан Райс

На 27-й минуте матча счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд после передачи полузащитника Кристиана Эриксена. Через минуту хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор воспользовался пасом форварда Габриэла Мартинелли и восстановил равновесие в счёте.

Победу «канонирам» принёс гол хавбека Деклана Райса на 96-й минуте матча, который после розыгрыша углового принял мяч и с разворота мощно пробил в ближний угол. А спустя ещё пять минут форвард Габриэл Жезус установил окончательный счёт.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 10 очков. «Манчестер Юнайтед» идёт на 10-м месте с шестью очками.

Как передавало ИА Регнум, в июле британская газета The Mirror сообщила, что владеющая футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» семья Глэйзеров продаст команду шейху из Катара Джассиму бин Хамаду Аль Тани.

Однако 3 сентября стало известно, что Глэйзеры сняли «Манчестер Юнайтед» с продажи. По информации The Daily Mail, причиной стало то, что они требуют £10 млрд за клуб. Однако никто не готов предложить такую сумму.