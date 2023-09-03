Мехико, 3 сентября, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Во время вечеринки по определению пола ребёнка в городе Наволато в Мексике разбился небольшой самолёт, сообщило 33 сентября мексиканское издание Milenio.

Кадр из видео

Когда самолет приблизился к поместью, где проводилась вечеринка, отмечает издание, он выпустил облако розового дыма, показав, что у пары будет девочка. Однако сразу после этого начал падать.

Очевидцы происшествия немедленно позвонили в службу спасения. Пилот самолёта был найден живым, но, несмотря на усилия медиков, позже скончался.

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Как передавало ИА Регнум, 14 августа в черте аэродрома в Краснодарском крае разбился учебный самолёт Л-39. Он потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта во время захода на посадку. Сообщалось, что один из членов экипажа погиб.

Также в августе стало известно, что во время авиашоу «Гром над Мичиганом» в аэропорту Уиллоу (США) разбился истребитель МиГ-23. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как на борту самолёта, находившегося в воздухе, произошёл взрыв, после чего он упал на жилой дом.