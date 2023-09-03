Тель-Авив, Израиль, 3 сентября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Власти Израиля намерены построить линию заградительных сооружений на границе с Иорданией, сообщил 3 сентября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы построили заградительные сооружения на южной границей, с Египтом, остановив проникновение нелегальных мигрантов в Израиль. Мы создадим заградительные сооружения и на восточной границе, с Иорданией, предотвратив проникновение и оттуда», — написал Нетаньяху в своём Telegram-канале.

Строительство стены на границе с Египтом предотвратило проникновение в Израиль более миллиона нелегальных мигрантов из Африки, без заградительных сооружений Израиль мог оказаться на пороге «уничтожения», добавил он.

Строительство линии заградительных сооружений протяжённостью 230 км на границе Израиля и Египта началось в 2011 году и закончилось в 2013-м. Объём затрат оценивался в 1,6 млрд шекелей (около 40 млрд рублей).

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марте 2023 года парламент Иордании рекомендовал правительству страны выслать посла Израиля. Поводом стала демонстрация министром финансов Израиля Бецалелем Смотричем в ходе его выступления в парламенте карты: в состав Израиля были «включены» ряд районов, которые Иордания и Палестина считают своими.

Также в марте 2023 года Израиль и Иорданию посетил министр обороны США Ллойд Остин. Целью визита была «деэскалация ситуации» в регионе. Сообщалось, что в ходе посещения Израиля Остин решил не покидать территории тель-авивского аэропорта «Бен Гурион».