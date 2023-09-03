Москва, 3 сентября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Московский ЦСКА сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Антон Заболотный, воспользовавшись ошибкой вратаря «Зенита» Михаила Кержакова.

Футболисты петербургского клуба смогли отыграться в конце матча. На 88-й минуте отличился защитник Дуглас дос Сантос.

На сегодняшний день ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 11 очков. «Зенит» идёт на втором месте с 14 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московский «Локомотив» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче седьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2. В первом тайме «железнодорожники» забили три мяча. Футболисты «Балтики» смогли во втором тайме сократить отставание до минимума.