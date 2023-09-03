Ярославль, 3 сентября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» в гостевом матче одержало победу над ярославским «Локомотивом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин

В составе «Торпедо» дубль оформил нападающий Алексей Кручинин. Ещё по шайбе забросили форварды Николай Коваленко, Сергей Гончарук и Василий Атанасов.

У «Локомотива» точными бросками отметились защитник Рушан Рафиков и нападающий Денис Алексеев.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московский ЦСКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1. У «армейцев» шайбы забросили нападающие Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, защитник Владислав Провольнев и форвард Прохор Полтапов.