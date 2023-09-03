Москва, 3 сентября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Алексей Даничев/РИА Новости Игрок ЦСКА Павел Карнаухов

В составе «армейцев» шайбы забросили нападающие Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, защитник Владислав Провольнев и форвард Прохор Полтапов. У «Адмирала» отличился защитник Леонид Метальников.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов провёл матч на скамейке запасных.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября состоялся матч за Кубок Открытия, в котором казанский «Ак Барс» разгромил московский ЦСКА со счётом 5:2. В этой игре принимал участие вратарь «армейцев» Иван Федотов, которого Континентальная хоккейная лига (КХЛ) допустила, несмотря на дисквалификацию Международной федерации хоккея (IIHF).