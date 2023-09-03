Бразилиа, 3 сентября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Бразилия понимает, что украинский конфликт осложнит её председательство в «Большой двадцатке» (G20). Об этом 3 сентября сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«МИД Бразилии прекрасно понимает всю сложность и дополнительную ответственность, которую раскол блока и конфликт в Европе возложит на бразильское председательство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что раскол между странами G20 из-за украинского конфликта создаст серьёзный дипломатический вызов для Бразилии.

При этом источник констатирует, что сложности были бы неизбежны для любой председательствующей страны, так как G20 мало чем может повлиять на решение конфликта.

По информации телеканала, Бразилия выбрала три вопроса в качестве приоритетных для своего председательства в G20: борьба с неравенством в мире, борьба с изменением климата, продвижение реформ в системах глобального управления. Причём эти вопросы неизбежно должны будут уступить место спорам по Украине.

Председательство в G20 перейдёт Бразилии после того, как в Индии 9–10 сентября состоится саммит этого межгосударственного образования.

Как сообщало ИА Регнум, источник в администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы заявил, что страна наряду с ещё несколькими государствами не поддерживает «мирную формулу» главы Украины Владимира Зеленского. Помимо этого, он также указал, что по итогам встречи по Украине в Копенгагене Бразилия призвала включить Россию в дальнейшие переговорные встречи.