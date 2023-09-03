Сургут, Югра, 3 сентября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. В Свердловской области нашли мёртвой 38-летнюю жительницу Сургута Юлию Истомину, которая пропала 26 июля. Об этом волонтёры «ЛизаАлерт» сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Найдена. Погибла. Наши соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Волонтёры добавили, что её тело было обнаружено 1 сентября.

Обстоятельства смерти женщины не разглашаются.

Как передавало ИА Регнум, в Индии в августе полицейские города Корба в штате Чхаттисгарх обнаружили останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар, пропавшей без вести пять лет назад. Скелет молодой женщины нашли под проезжей частью национальной автомагистрали. Сотрудники полиции предполагают, что с Лашкар мог расправиться её сожитель, 37-летний мужчина, работающий фитнес-инструктором. По версии полиции, причиной убийства стали финансовые разногласия. Мужчина после совершения преступления вместе с двумя сообщниками спрятал тело бывшей возлюбленной в пустынном месте, а через год там началось строительство автомагистрали.