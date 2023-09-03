Лондон, 3 сентября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Украина не может позволить себе вести войну на истощение и будет сталкиваться со всё большими трудностями при затягивании конфликта с Россией. Об этом 3 сентября заявил военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл.

Pool. Ukrainian Presidentia/Global Look Press

«Они не могут позволить себе быть затянутыми в длительную войну на истощение, поскольку им будет непросто выиграть её», — написал Белл.

Он добавил, что киевский режим в случае затягивания конфликта будет находиться в более уязвимом положении в связи с сокращением мобилизационного ресурса и возможным сокращением поставок оружий со стороны Запада.

Обозреватель также обратил внимание на то, что контрнаступление ВСУ не привело к существенным территориальным изменениям в пользу Киева.

Как передавало ИА Регнум, издание Responsible Statecraft написало, что украинская армия пока далека от возможности вернуть Крым и, вероятнее всего, никогда не сможет этого сделать. Отмечается, что результатом станет длительная война на истощение, которая приведёт к победе России.