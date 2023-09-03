Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 3 сентября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Посёлок Тёткино в Курской области был обстрелян со стороны ВСУ, было зафиксировано три «прилёта», сообщил 3 сентября глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Посёлок Тёткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 3 прилёта. К счастью, пострадавших и разрушений нет», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, губернатор также рассказал, что в приграничных районах были обезврежены ещё два БПЛА: их обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями.

3 сентября также сообщалось, что ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР, повредив остекление двухэтажного дома. Также обстрелам подверглись Донецк, Зайцево и Горловка. При обстрелах применялась артиллерия натовского калибра 155 мм, был выпущен 21 снаряд.

В ночь на 3 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк кассетными снарядами, сообщали ранее власти ДНР. За минувшие сутки, 2 сентября, было зафиксировано 86 обстрелов со стороны ВСУ из артиллерии и реактивных систем залпового огня, было выпущено 273 единицы боеприпасов.