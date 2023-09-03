Долгопрудный, Московская область, 3 сентября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Яхта с молодожёнами загорелась на Клязьминском водохранилище в подмосковном Долгопрудном, сообщило 3 сентября РЕН ТВ.

Кадр из видео

По словам очевидцев инцидента, на борту были молодожены. На появившихся в соцсетях кадрах видно, как пассажиров яхты, в числе которых можно заметить пару в свадебных нарядах, эвакуировали с горящего судна.

Информации о пострадавших не поступало.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3830719" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, в июне в море недалеко от курорта Марса-Алям в Египте на прогулочном судне «Ураган» (Hurricane) произошёл пожар. На борту находились 15 британских туристов, десять членов экипажа и два гида. Сообщалось, что после пожара пропали трое туристов, остальных удалось спасти.

По предварительным данным, в машинном отделении судна произошло короткое замыкание, что привело к пожару. Яхта загорелась утром во время инструктажа по дайвингу.