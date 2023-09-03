Москва, 3 сентября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Цены на российскую нефть сохраняют высокий уровень, однако часть доходов от экспорта сырья продолжает оставаться на счетах за пределами России из-за санкций, пишет 3 сентября газета «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным Минфина, в августе средняя цена нефти сорта Urals составила 74 доллара за баррель. Вместе с тем, аналитики издания акцентировали внимание на том, что выполнение параметров бюджета при цене нефти на уровне 70 долларов продолжает оставаться под вопросом. Дело в том, что в январе–августе фактическая цена была ниже — 56 долларов за баррель.

При этом, отмечает «Коммерсант», часть доходов от экспорта сырья по-прежнему остаётся на счетах за пределами страны. Как заявил изданию ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, эту проблему ещё предстоит решить.

«С нашими партнёрами мы ведём торговлю или в местных валютах, или в китайском юане, или в рублях. Но иногда это приводит к проблемам, как, например, с Индией. Дели покупает очень большие объёмы российской нефти, но при этом у нас нет возможности закупать в стране те товары, которые нам хочется, их просто там нет сейчас», — отметил он.

У России, пишет газета, возникла проблема, куда девать рупии. Дело в том, что конвертировать напрямую в рубли их не получается и эти средства попросту зависают на счетах.

Как передавало ИА Регнум, ранее французский журнал La Nouvelle Tribune написал, что разработанная Москвой сырьевая стратегия поставила крест на попытках Запада лишить Россию притока капитала. Согласно последнему отчёту Международного энергетического агентства, в июле российская нефть торговалась по цене 64,41 долларов за баррель. Эта цена «пробивает» потолок в 60 долларов, установленный G7 в 2022 году.

В августе 2023 года в Международном энергетическом агентстве заявили, что в июле Россия не только сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне 7,3 млн баррелей в сутки, но и получила максимальный с ноября 2022 года доход в размере 15,3 млрд долларов.

Экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что несмотря на санкции ЕС, Россия добилась роста доходов от экспорта и укрепила свои позиции на рынке энергоресурсов. Такие выводы подтверждаются данными о росте продажи нефти в Китай и Индию, отменой скидок и продажей нефти по цене выше ограничительного потолка в 60 долларов, пояснил эксперт.