Москва, 3 сентября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Памятные мероприятия и акции в День окончания Второй мировой войны провели в разных городах участники всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Об этом сообщил 3 сентября ИА Регнум пресс-секретарь движения Даниил Кирпиченко.

Виталий Аньков/РИА Новости

Представители движения вышли на улицы городов и посёлков в преддверии годовщины окончания Второй мировой войны и вручили жителям символ Дальневосточной Победы — муаровые ленты. Добровольцы рассказали об истории ленты и о том, какой вклад внесли советские воины в окончание Второй мировой войны своим участием в боях на Дальнем Востоке.

В Челябинске муаровые ленты вручали на центральной набережной города.

В Кирове участники движения приняли участие в церемониях возложения цветов к мемориалам и памятным местам. Они также провели акцию «Голубь мира» — все желающие смогли повязать белую ленту на инсталляцию в виде голубя, символа мира и добра.

В Магадане акция прошла на монументе «Узел Памяти». Жители города, курсанты военных училищ и дети войны почтили память героев фронта и тыла минутой молчания и возложением цветов.

В Самаре активисты возложили цветы к Вечному огню на площади Славы. В акции приняли участие представители областного правительства, депутаты регионального и городского парламентов, представители ветеранских и общественных организаций, патриотическая молодёжь и жители города.

В Хакасии участники движения провели субботники на местах захоронений. На городском кладбище добровольцы провели уборку могил участников войны, расчистили их от веток, мусора и освежили внешний вид звёзд на памятниках. Они также привели в порядок памятник воинам, умершим от ран в госпиталях Абакана.

В Коми «волонтёры Победы» встретились с узником концлагерей Николаем Ивановичем Сурковым. Герой рассказал добровольцам о жизни в годы Великой Отечественной войны, а также поделился историями из жизни. Ветерану подарили сувенир с логотипом движения и совместную фотографию.

Исполнительный директор движения Анастасия Рябова подчеркнула, что Вторая мировая война принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам. В ней погибли более 55 млн человек, наибольшие жертвы — 27 млн человек — понёс Советский Союз.

«Наша главная задача сейчас — это сохранить память, передать исторически правдивые факты будущим поколениям, чтобы такие трагедии не повторялись», — сказала Рябова.

Молодёжь, которая организует акции и мероприятия в совершенно разном формате, не только сама погружается в подробное изучение истории, но и вовлекает в это других людей, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, по указу президента Владимира Путина в России 3 сентября отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Ключевой точкой в войне стала победа в Маньчжурской операции, которая длилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года.