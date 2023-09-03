Вашингтон, 3 сентября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами помилует экс-президента Дональда Трампа в случае своей победы на выборах в 2024 году и в случае осуждения Трампа, с таким заявлением Рамасвами выступил 3 сентября.

(сс) Gage Skidmore Вивек Рамасвами

«Если я стану президентом, то помилую его, потому что это поможет вновь сплотить страну», — сказал политик в эфире ABC News.

Решение о судебном преследовании Трампа раскалывает США, это недопустимо, отметил Рамасвами.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 3 сентября Рамасвами также заявил, что готов проголосовать за Трампа, если тот выиграет праймериз Республиканской партии, даже в том случае, если Трамп будет находиться в статусе осуждённого.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса The Wall Street Journal, 59% избирателей Республиканской партии США готовы поддержать Трампа на праймериз, в ходе которых определится, кто станет кандидатом от партии на выборах президента США в 2024 году. В сравнении с предыдущим опросом, который проводился в апреле 2023 года, число сторонников Трампа выросло, а число сторонников его основного конкурента губернатора Фориды Рона Десантиса снизилось почти вдвое, с 24% до 13%, отметили обозреватели издания. По этим данным, Рамасвами готвы поддержать 5% республиканцев.

6 сентября состоится заседание суда в штате Джорджия, на котором Трампу официально зачитают обвинения и дадут возможность на них ответить. 1 августа против него были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США. 24 августа Трамп был взят под арест и выпущен под залог в 200 тысяч долларов. Происходившее в тюрьме экс-президент США назвал «пародией на правосудие» и попыткой вмешаться в выборы.

Истеблишмент США не хочет, чтобы Трамп действительно оказался в тюрьме, это создало бы опасный прецедент, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум американист Сергей Судаков. Цель действий Вашингтона — давление на Трампа ради его отказа от участия в выборах, полагает эксперт.