Монца, Италия, 3 сентября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», стал победителем Гран-при Италии. Гонка состоялась 3 сентября на автодроме в Монце.

HOCH ZWEI/Global Look Press

Ферстаппен стал лучшим на 15-м этапе «Формулы-1» в сезоне-2023. Второе место занял его партнёр по команде мексиканец Серхио Перес. Замкнул тройку финишировал испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший.

Для нидерландского гонщика эта победа стала 10-й подряд на этапах «королевских» автогонок. Он установил новый рекорд, превзойдя рекорд немца Себастьяна Феттеля десятилетней давности, когда тот выиграл девять этапов чемпионата подряд.

Ферстаппен, который является двукратным чемпионом мира, лидирует в чемпионате, на его счету 364 очка. Вторым идёт Перес (219). Замыкает тройку испанец, выступающий за «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (170). Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон занимает четвёртое место (164).

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии на автодроме Хунгароринг. 9 июля он выиграл Гран-при Великобритании на трассе «Сильверстоун».