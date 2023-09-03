Вашингтон, 3 сентября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что готов проголосовать за экс-президента страны Дональда Трампа даже в случае, если он будет находиться в статусе осужденного преступника. Об этом он заявил в интервью ABC News.

Ron Sachs/Global Look Press Вивек Рамасвами

«Я по-прежнему думаю, что Дональд Трамп, или любой иной номинант от республиканцев, будет лучше, чем альтернатива», — сказал он, отвечая на вопрос о своей готовности голосовать за Трампа даже в случае, если его осудят.

Он добавил, что не хочет видеть США в роли «банановой республики, где «административное полицейское государство использует полицейскую силу, чтобы устранять конкурентов».

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября состоится заседание суда в штате Джорджия, на котором Трампу официально зачитают обвинения и дадут возможность на них ответить. 1 августа против него были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США. 24 августа Трамп был взят под арест и выпущен под залог в 200 тысяч долларов. Происходившее в тюрьме экс-президент США назвал «пародией на правосудие» и попыткой вмешаться в выборы.