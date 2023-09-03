Соль-Илецк, Оренбургская область, 3 сентября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Тела двух мужчин найдены в выгребной яме у частного дома в Соль-Илецке. Хозяин дома покончил с собой после прибытия полицейских, сообщила 3 сентября пресс-служба следственного управления СКР по Оренбургской области.

СУ СК России по Оренбургской области

Ранее в городе пропал 37-летний мужчина. Вечером 1 сентября сотрудники полиции, отрабатывая сообщения о его исчезновении, пришли домой к его 42-летнему знакомому в посёлке Зелёный Клин.

Когда хозяин дома на улице Виноградной увидел полицейских, то забежал в дом и нанёс себе ранение. В результате он скончался на месте.

«С применением строительной техники были демонтированы бетонные перекрытия уличного туалета, где в выгребной яме обнаружены тела двух местных жителей 48 и 37 лет, в том числе без вести пропавшего», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Карелии за убийство шести человек задержали двоих ранее судимых мужчин. По данным полиции, они устроили расправу в селе Деревянном из-за давнего конфликта. Тела двоих убитых нашли во время тушения пожара в частном доме, ещё четыре трупа находились в доме неподалёку.