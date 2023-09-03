Санкт-Петербург, 3 сентября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет, подозреваемых в похищении 17-летнего юноши во Всеволожском районе Ленинградской области и вымогательстве у него денег, сообщили 3 сентября в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

С заявлением в полицию обратилась мать потерпевшего. Она рассказала, что неизвестные граждане, чьи лица были скрыты балаклавами, усадили её сына в автомобиль и потребовали 50 тыс. рублей, обещая взамен не сообщать о якобы ведущейся юношей противоправной деятельности. Жертва сняла со своей карточки 49 тыс. рублей и передала злоумышленникам. Насилие к нему не применялось.

Поиски злоумышленников велись три дня, отметили в МВД. Был обнаружен автомобиль одного из подозреваемых.

«В ходе осмотра иномарки полицейские обнаружили и изъяли наручники, черную балаклаву, поясную кобуру с перцовым баллончиком, страйкбольный пистолет, тактические перчатки и экипировку. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека» и части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство», — сказано в сообщении управления.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года в Приморском крае арестовали двух иностранных граждан — участников вооружённой банды. По версии следствия, банда была создана с целью нападения на граждан, совершения вымогательств и других преступлений. В рамках дела рассматривается несколько эпизодов.

Также в августе 2023 года источник ИА Регнум рассказал, что во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные злоумышленники похитили сотрудника одной из юридических компаний и потребовали у его родственников 200 млн рублей выкупа. Мужчине удалось бежать, он сам обратился в полицию.