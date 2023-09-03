Москва, 3 сентября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игроки «Локомотива» Антон Миранчук и Артём Дзюба радуются забитому мячу

В первом тайме «железнодорожники» забили три мяча. Отличились нападающий Артём Дзюба на девятой минуте и полузащитники Антон Миранчук на 17-й и Дмитрий Баринов на 34-й.

Футболисты «Балтики» смогли во втором тайме сократить отставание до минимума. Голами отметились форварды Гедеон Гузина на 51-й минуте и Сергей Пряхин на 65-й.

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 12 очков. «Балтика» идёт на 16-м месте с тремя очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Оренбург» одержал победу над «Сочи» в матче седьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. В составе оренбургской команды голы забили нападающие Брайан Мансилья, Владимир Обухов и Джастин Куэро.