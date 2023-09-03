Киев, 3 сентября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. На Украине военкомы в поисках призывников начали заходить на территорию частной собственности, в том числе во дворы и частные дома, сообщает 3 сентября «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Издание опубликовала видеозапись одного из таких эпизодов. Военкомы вошли непосредственно в частный дом. Предъявить свои документы они при этом отказались.

«Ты владелец? Покажи нам документы, подтверждающие твои права на владение имуществом», — заявил на видеозаписи один из предполагаемых представителей военкомата.

Так он ответил на требование мужчины предъявить документы владельцу дома. Тот, в свою очередь, ответил, что в своём доме он не обязан никому ничего показывать.

«Я вас сюда не приглашал», — сказал мужчина.

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Чем завершился визит военкомов в частный дом, не уточняется.

Ранее в западных СМИ стали появляться публикации о том, что жители Украины мужского пола стали массово уклоняться от призыва в ВСУ. В частности, такой материал опубликовала газета Le Figaro.

В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации. В Верховной раде допустили проведение всеобщей мобилизации. Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что всеобщую мобилизацию могут объявить, если Украине будет угрожать потеря государственности.

Мобилизация на Украине идёт в постоянном режиме, огромные потери вынуждают Киев всё сильнее интенсифицировать этот процесс, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. Осенью 2023 года власти Украины собираются мобилизовать 200 тысяч человек, в следующие полгода — ещё 300 тысяч, отметил эксперт. Нежелание жителей Украины вступать в ряды ВСУ на фоне огромных потерь украинской армии при неудачных попытках контрнаступления вызывает панику у президента страны, заявил 3 сентября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский мобильный оператор «Киевстар» раскрыл реальные потери ВСУ. Оператор запустил благотворительную акцию с просьбой отправить сообщение со словом «спасибо» на номер павшего бойца. В проморолике говорилось, что 400 тысяч бойцов «никогда не ответят на звонок». Позднее видео было удалено.