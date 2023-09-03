Стокгольм, 3 сентября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В шведском городе Мальмё прошла акция с сожжением Корана, её организатором снова стал мигрант Салван Момика, неизвестный попытался сорвать мероприятие, но был задержан полицией. Об этом 3 сентября сообщил телеканал SVT.

Omar Al-Dirawi/Global Look Press

Отмечается, что акцию по сожжению Корана Салван Момика провёл на улице Вернхемсторгет в Мальмё, к нему пытался прорваться человек, но был задержан сотрудниками полиции.

По информации телеканала, на акции присутствовали порядка 200 человек, атмосфера на мероприятии «была напряженной».

В полиции сообщили, что после того как организатор покинул место, мероприятие закончилось. Также отмечается, что полиция задержала в ходе акции ещё несколько человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее организатор акций с сожжением Корана в Швеции Салван Момика подал 12 заявок на новые аналогичные мероприятия. Ранее в полиции Швеции заявили, что стараются согласовывать публичные акции насколько это возможно. 14 августа правоохранители задержали мужчину, который попытался помешать сжигать Коран Момике и второму участнику акции Салвану Наджему.

История с сожжением Корана началась 28 июня, когда полиция Стокгольма в исламский праздник Курбан-байрам разрешила проведение такого мероприятия. Изначально организаторам отказали из-за возможных угроз и терактов, но они обжаловали решение в суде.

Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию с сожжением Корана подлой.

В МИД России заявили, что акция стала очередным провокационным актом исламофобии, прикрываемым рассуждениями о свободе слова и демократии. В ведомстве подчеркнули, что «грош цена такой демократии», которая на деле привела к произволу и вседозволенности.

Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.