Ярославль, 3 сентября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. В Ярославской области мужчину задержали за то, что он устроил взрыв в доме, в результате чего пострадали три человека, сообщили 3 сентября в региональном главке СКР.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным полиции, вечером 2 сентября в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из домов в деревне Никульское произошел взрыв, в результате которого пострадало несколько человек.

Сотрудники полиции установили, что в ходе бытового конфликта мужчина привёл в действие неустановленное устройство в частном доме и скрылся.

В результате происшествия пострадали двое мужчин и женщина. Позже полицейские задержали мужчину 1975 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Как сообщало ИА Регнум, шестнадцатилетний школьник был арестован в Красноярске по подозрению в подготовке теракта на местном рынке. Подросток собирался устроить взрыв в Кировском районе города. Его схватили возле одного из городских кафе.

В ходе обыска у школьника нашли химические вещества и дымовые шашки. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.