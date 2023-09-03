Москва, 3 сентября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Фигурист Евгений Плющенко передал победителю командного турнира Олимпиады-2022 в составе сборной России Марку Кондратюку 10 тысяч долларов, которые проиграл в ходе спора, рассказал Плющенко 3 сентября на своих страницах в социальных сетях.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Фигурист Евгений Плющенко

Ранее он предложил Кондратюку «чисто» выполнить десять тройных акселей подряд и сказал, что в случае успеха отдаст ему 10 тысяч долларов. Кондратюк с такой задачей справился.

«Мы слова всегда держим. Впереди у нас новый спор, ты должен готовиться. Между собой мы его только озвучили, на камеру озвучивать не будем, но мы скоро встретимся», — сказал Плющенко в видеосообщении, опубликованном на его страницах в соцйсетях.

Также он показал, как передаёт Кондратюку проигранные деньги.

Кондратюк выполнил задание спора в августе 2023 года. Его тренер Светлана Соколовская опубликовала соответствующую видеозапись в социальных сетях.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин вручил государственные награды чемпионам зимних Олимпийских игр в Пекине. Награды были вручены в том числе фигуристам Камиле Валиевой, Анастасии Мишиной, Виктории Синициной, Александре Галлямовой, Никите Кацалапову и Марку Кондратюку. Без преувеличения блестящие победы российских спортсменов стали настоящим украшением Игр, сказал президент. На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.