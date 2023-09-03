Киев, 3 сентября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом 3 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, в Одессе ночью 3 сентября прогремел взрыв. Сообщалось о вероятной работе ПВО после объявления воздушной тревоги.

Позднее глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер уточнил, что в Одессе было попадание в припортовую инфраструктуру. По уточнённым данным, взрыв прогремел в районе порта Рени Одесской области, где расположены военные объекты.