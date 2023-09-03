Киев, 3 сентября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Нежелание жителей Украины вступать в ряды ВСУ на фоне огромных потерь украинской армии при неудачных попытках контрнаступления вызывает панику у президента страны Владимира Зеленского, заявил 3 сентября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Yevhen Kotenko/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Почему истерика такая у Зеленского? Потому что нет живой силы и (есть — прим. ред.) огромные потери», — сказал Соскин в ходе трансляции на своём блоге в YouTube.

Сформированного резерва у ВСУ нет, военкомы пытаются призывать всех подряд, используя самые грубые методы, и всё это способствует ухудшению отношения граждан к украинской власти, отметил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 сентября в Минобороны РФ заявили, что в течение минувшей недели в зоне СВО наиболее сложная и напряжённая обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. ВСУ, не считаясь с потерями, предприняли несколько десятков попыток атаковать, но итогом стали лишь новые многочисленные потери, как в живой силе, так и в технике, отметили в ведомстве.

ВСУ в ходе своего трёхмесячного контрнаступления понесли огромные потери, но не достигли никаких успехов, сумев зайти лишь в полуразрушенные населённые пункты в серой зоне, заявил 2 сентября советник врио главы ДНР Ян Гагин. ВСУ используют значительную помощь НАТО — технику, средства разведки, наёмников и командиров, — но это не помогает им достичь успехов, что свидетельствует о высокой эффективности Вооружённых сил России, отметил советник врио главы ДНР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский мобильный оператор «Киевстар» раскрыл реальные потери ВСУ. Оператор запустил благотворительную акцию с просьбой отправить сообщение со словом «спасибо» на номер павшего бойца. В проморолике говорилось, что 400 тысяч бойцов «никогда не ответят на звонок». Позднее видео было удалено.