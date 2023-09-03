Москва, 3 сентября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Ушла из жизни режиссёр Людмила Салдадзе, мать певицы Анастасии. Об этом 3 сентября сообщило издание Starhit, ссылаясь на певицу.

Кадр из видео Певица Анастасия

«Я в шоке», — приводит издание слова 58-летней исполнительницы.

Отмечается, что Людмиле Салдадзе было 83 года, причины смерти не называются.

Режиссёр родилась в Хабаровском крае в 1940 году, в 1971 году стала выпускницей режиссерского факультета ВГИКа по специальности режиссёр художественного кино и телефильмов. Она работала в документальном кино, является автором романа «Созвездие Ориона (Авиценна)». Была лауреатом Государственной премии СССР, Премии Всесоюзного кинофестиваля за фильм «Твой дом», носила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, награждена дипломом жюри Всесоюзного фестиваля телефильмов за картину «Сердце в подарок».