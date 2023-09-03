Москва, 3 сентября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Генетика является серьезным оружием, требующим внимательного отношения, заявил президент России Владимир Путин в разговоре со школьниками 1 сентября, кадры которого показали в передаче журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Говорят, что те, кто будут обладать или выйдут на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной разрушительной силы», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что важно, чтобы позитивные начала, заложенные в этой науке, не превратились в угрозу для человечества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что США ускорят исследования в области биологического и генетического оружия.

Ожидается, что Запад активизирует разработки новейших систем вооружений и ускорит исследования в области создания биологического, генетического и другого оружия, добавил он.