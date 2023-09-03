Москва, 3 сентября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Минцифры России предложило наделить Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты, которые содержат сведения о способах и методах обхода блокировок в России. Соответствующий проект постановления правительства России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Проектом постановления предлагается наделить Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) полномочиями по принятию решений, являющихся основаниями для включения в Единый реестр запрещённой информации сведений о сайтах в сети «Интернет», на которых размещается информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено», — говорится в документе.

Уточняется, что для реализации этих изменений предлагается внести изменения в критерии оценки материалов и информации, необходимых для принятия Роскомнадзором решений о блокировке сайтов. Обсуждение данного проекта будет проходить до 15 сентября.

Как передавало ИА Регнум, в Госдуме предложили регулировать рекомендации на интернет-сайтах. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин 23 июня заявил, что регулировать рекомендательные механизмы интернет-сайтов — общемировая практика, которая позволит не допускать применения этих рекомендаций в незаконных целях. Ранее Горелкин внёс в Госдуму законопроект о рекомендательных технологиях, целью которого является сделать механизмы рекомендаций интернет-сайтов «прозрачными».

Законопроект предусматривает, что владельцы ресурсов, использующих рекомендательные алгоритмы, должны сообщить посетителям своих сайтов основные правила работы этих алгоритмов, отметил депутат. Сегодня граждане подвергаются дискриминации со стороны цифровых платформ, которые применяют указанные алгоритмы прежде всего для сбора данных, которые потом используются в самых разных целях, в том числе для продажи, подчеркнул он.

В июне 2023 года Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за незаконное использование иностранных мессенджеров. Под штрафы могут попасть государственные служащие и банковские работники. Закон запрещает использовать иностранные мессенджеры для передачи персональных данных жителей России и финансовой информации.

В пресс-службе Роскомнадзора 24 июля сообщили, что смена домена Twitter на x.com — это не повод разблокировать доступ к нему российских пользователей. 24 июля Twitter сменил логотип, который теперь выглядит как белая буква X. Как заявил владелец компании Илон Маск, также поменялся домен, и теперь x.com автоматически перемещает пользователей на сайт Twitter.

Роскомнадзор за распространение фейков заблокировал сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федерального бюро расследований (ФБР). На данных ресурсах публиковались недостоверная информация и дискредитирующие Вооруженные силы России материалы. Блокировка сайтов ЦРУ и ФБР была произведена на основании Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данные ресурсы действовали в целях дестабилизации общественно-политической ситуации в России.