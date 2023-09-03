Оренбург, 3 сентября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» одержал победу над «Сочи» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Павел Бедняков/РИА Новости Игрок ФК «Оренбург» Брайан Мансилья

На 56-й минуте счёт в матче открыл нападающий Брайан Мансилья с пенальти. Спустя две минуты форвард Владимир Обухов удвоил преимущество «Оренбурга». На 96-й минуте окончательный счёт установил Джастин Куэро, реализовавший пенальти.

Эта победа стала для «Оренбурга» первой в сезоне 2023/24 РПЛ.

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды пять очков. «Сочи» идёт на 12-м месте с шестью очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, самарские «Крылья Советов» одержали победу над воронежским «Факелом» в матче седьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. В составе «Крыльев Советов» голы забили защитник Фернандо Костанца, полузащитник Амар Рахманович и нападающий Владислав Шитов.