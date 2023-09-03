Москва, 3 сентября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин совершит на следующей неделе рабочую поездку в один из регионов России. Об этом 3 сентября сообщил журналист Павел Зарубин своём в Telegram-канале.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Отмечается, что у главы государства запланировано совещание по развитию одного из субъектов РФ.

Кроме того, ожидается, что Путин проведёт заседание оргкомитета «Победа», а в конце недели может принять участие в Едином дне голосования.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября Путин заехал в село Тургиново Тверской области и посетил родные для его рода места. Во время этой поездки он посетил школу и осмотрел новый культурно-досуговый центр.

Также в День знаний Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Главе государства продемонстрировали второй образовательный кампус, благодаря запуску которого в эксплуатацию смогут одновременно обучаться до 1,5 тыс. человек.