Бишкек, 3 сентября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Депутата парламента Киргизии Адахана Мадумарова арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили 3 сентября журналистам в пресс-службе МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

В пресс-службе отметили, что следственная служба ведомства расследует уголовное дело по факту госизмены, совершённой высокопоставленными должностными лицами. В рамках дела 2 сентября задержан бывший секретарь Совета безопасности Киргизии Адахан Мадумаров.

«Ему предъявлено обвинение по статье ст. 323 «Государственная измена» Уголовного кодекса Кыргызской Республики», — утончил представитель МВД.

Решением Первомайского районного суда Бишкека депутат помещён под стражу, его содержат в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.

58-летний Адахан Мадумаров возглавляет оппозиционную партию «Бутун Кыргызстан», ранее он занимал посты спикера парламента, госсекретаря Киргизии и секретаря Совета безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года против Мадумарова возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена», но впоследствии переквалифицировали её на «Злоупотребление должностным положением». В июне после запроса генпрокуратуры киргизский парламент дал согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности.