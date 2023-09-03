Вашингтон, 3 сентября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Германия постепенно возвращает себе незавидный титул «больного человека Европы», хотя не все экономисты считают это определение справедливым и точным. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM

Впервые этот термин применили к Германии в 1998 году. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, экономика ФРГ сократится в текущем году и станет единственной в G7, которая заключит официальный договор.

По мнению главного экономиста Berenberg Ольгера Шмидинга, который более 20 лет назад первым назвал ФРГ «больным человеком Европы» на страницах The Economist, нынешний пессимизм преувеличен — положение страны гораздо более сильное благодаря рекордной занятости и крепким государственным финансам.

Директор по исследованиям Кильского института мировой экономики (IfW) Стефан Кутс полагает, что экономика ФРГ не страдает каким-либо одним серьёзным недугом. У неё есть набор отдельных проблем, как сугубо временных, так и структурных.

К первому типу проблем, отмечает издание, экономисты относят влияние ситуации в Китае. Возобновление активности в КНР после пандемии Covid-19 в начале этого года не привело к восстановлению экономики, на которое многие надеялись, и это ударило по странам-производителям по всему миру. Более высокие процентные ставки и цены на энергоносители также отразились на экономике ФРГ.

Германия осуществляет экспорт в основном в секторах, которые растут и падают вместе с экономикой в ​​целом. Это автомобили, оборудование, инструменты и химикаты. При этом другие страны, такие как Франция, гораздо больше зависят от экспорта услуг, который процветает в постпандемическом мире, отметил главный экономист еврозоны в ING Research Карстен Бжески.

Впервые за десятки лет Германия сообщила о дефиците внешней торговли в размере 1 млрд евро ($1,03 млрд) за май 2022 года, что ознаменовало уход от положительного сальдо торгового баланса. В июне текущего года положительное сальдо составило 18,7 млрд евро, но экспорт остался вялым. Стоимость июньского экспорта выросла всего на 0,1% по сравнению с маем и сократилась на 1,9% по сравнению с июнем 2022 года.

По данным федерального статистического управления Германии, экспорт в Китай в июне сократился на 5,9% до 8,2 млрд евро в месячном исчислении.

Говоря о долгосрочных структурных проблемах, главный экономист Commerzbank Йорг Кремер отметил, что Германии нужно снижать корпоративные налоги, сокращать объём бюрократических процедур для бизнеса, инвестировать в цифровую и физическую инфраструктуру. По его словам, сейчас нет такого всеобъемлющего пакета реформ, которые бы устранили коренные причины неудовлетворительных показателей в экономике.

Для того чтобы «устранить коренные причин неудовлетворительных экономических показателей», необходим всеобъемлющий пакет реформ, которого сейчас нет, констатирует он.

Ещё одна проблема связана со старением населения, добавил Стефан Кутс. Количество отработанных часов сокращается в стране с 1991 года, по прогнозу Кильского института, тенденция сохранится в следующем году. Количество людей, нуждающихся в пенсионной поддержке, растёт, что делает необходимым повышение пенсионного возраста.

Более долгосрочная проблема — энергетика. Германия пытается реализовать свою Стратегию энергоэффективности до 2050 года. Она включает сокращение использования первичной энергии к 2030 году.

Как сообщало ИА Регнум, согласно прогнозу Института германской экономики (IW), ВВП ФРГ по итогам 2023 года снизится на 0,5% из-за роста цен на энергоносители и высоких процентных ставок.

Наличие больших проблем признал канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что экономика страны из-за сильной зависимости от экспорта ощутила на себе основную тяжесть ослабления мирового спроса.